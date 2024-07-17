Безугла вийшла із фракції Слуга народу

У лютому вона закликала "відпустити" її, перед тим написавши заяву на вихід із фракції та партії Слуга Народу

Мар’яна Безугла (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Народна депутатка Мар’яна Безугла підтвердила у коментарі для LIGA.net, що подала заяву на вихід із парламентської фракції Слуга Народу.

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У Facebook вона зазначила, що вихід із фракції "мають зачитати" вже цього тижня, рішення вона пояснила тим, що "не розуміє" пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Вона також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно" об’єднуються з опозицією в "питаннях саботажу".

Безугла стверджує, що комітет "задавнив" деякі "критичні" реформи, зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році. Вона додала, що не може "пробитися" до президента Володимира Зеленського "з очевидними фактами про проблеми у війську".

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко уточнив, що Безугла пройшла до Верховної Ради по мажоритарному округу. Це, за його словами, означає, що при виході з фракції, мандат депутата вона не втрачає й стає позафракційним депутатом.