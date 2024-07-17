Безугла вийшла із фракції Слуга народу
Народна депутатка Мар’яна Безугла підтвердила у коментарі для LIGA.net, що подала заяву на вихід із парламентської фракції Слуга Народу.
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У Facebook вона зазначила, що вихід із фракції "мають зачитати" вже цього тижня, рішення вона пояснила тим, що "не розуміє" пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони.
Вона також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно" об’єднуються з опозицією в "питаннях саботажу".
Безугла стверджує, що комітет "задавнив" деякі "критичні" реформи, зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році. Вона додала, що не може "пробитися" до президента Володимира Зеленського "з очевидними фактами про проблеми у війську".
Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко уточнив, що Безугла пройшла до Верховної Ради по мажоритарному округу. Це, за його словами, означає, що при виході з фракції, мандат депутата вона не втрачає й стає позафракційним депутатом.
11 січня Безугла заявила про вихід із фракції та партії СН, оскільки "не хоче мати спільних зобов'язань з тими, хто встромляє ніж у спину". До цього вона стала відомою через заяви щодо тодішнього керівництва ЗСУ: стверджувала, що воно "має піти" і що на той момент головком Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік".
У коментарі LIGA.net опозиційні нардепи заявляли, що у СН "остаточно розвалилася монобільшість" і "немає голосів". Зокрема, нардеп від Голосу Железняк пов'язував з браком голосів те, що з порядку денного Ради 20 березня прибрали закон щодо множинного громадянства та декларування іноземного паспорта. Голова "слуг" заперечує, що монобільшість розпалася.