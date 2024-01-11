Безугла заявила, що виходить із фракції та партії Слуга народу

Мар'яна Безугла (Фото: Форум Україна 30)

Народний депутат Мар'яна Безугла заявила про вихід із фракції та партії Слуга народу, оскільки "не хоче мати спільних зобов'язань з тими, хто встромляє ніж у спину". Про це вона написала у Facebook.

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За її словами, вона написала заяву про вихід із фракції та партії, але залишається мажоритарним депутатом від Оболонського району Києва.

Вона наголосила, що продовжує підтримувати президента Володимира Зеленського та його ініціативи.

Безугла також розкритикувала комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Окрім цього, парламентар продовжила критику на адресу командування Збройних Сил України.

10 січня Верховна Рада не голосувала за звільнення Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету. Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що для цього потрібне рішення Погоджувальної ради.

Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що головком Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в силах оборони. У ОП закликали "не грати у спекуляції".

У грудні президент Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.

5 січня комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади. Сама нардеп відповіла, що це "лише рекомендація від комітету" та заявила, що рішення було "максимально підступним".

8 січня комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Безуглої з посади, зареєстрований 6 січня.

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