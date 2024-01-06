У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посту заступника голови комітету

Утім, вона може залишитися в комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook нардепки)

У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Ініціаторами проєкту виступили 11 нардепів, зокрема, голова комітету Олександр Завітневич та секретар комітету Роман Костенко.

Згідно з документом, Безуглу просять відкликати "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків". Більш детального опису причин у тексті проєкту та пояснювальній записці немає.

Надалі постанову має розглянути комітет з питань регламенту. Як пише нардеп Ярослав Железняк, комітет "скоріш за все" дасть рішення нардепам визначитися у залі засідань.

За його даними, проєкт постанови можуть винести на голосування 10-12 січня, і за наявності 226+ голосів він буде прийнятий.

Водночас, зауважує Железняк, за текстом документа, Безугла залишатиметься членом комітету з нацбезпеки, а також головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.

ДОВІДКА Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом.

Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони. В Офісі президента закликали "не грати у спекуляції"

У грудні президент Володимир Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.

5 січня комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці голови. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

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