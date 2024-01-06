У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посту заступника голови комітету
У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Ініціаторами проєкту виступили 11 нардепів, зокрема, голова комітету Олександр Завітневич та секретар комітету Роман Костенко.
Згідно з документом, Безуглу просять відкликати "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків". Більш детального опису причин у тексті проєкту та пояснювальній записці немає.
Надалі постанову має розглянути комітет з питань регламенту. Як пише нардеп Ярослав Железняк, комітет "скоріш за все" дасть рішення нардепам визначитися у залі засідань.
За його даними, проєкт постанови можуть винести на голосування 10-12 січня, і за наявності 226+ голосів він буде прийнятий.
Водночас, зауважує Железняк, за текстом документа, Безугла залишатиметься членом комітету з нацбезпеки, а також головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.
- Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони. В Офісі президента закликали "не грати у спекуляції"
- У грудні президент Володимир Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.
- 5 січня комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці голови. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".
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