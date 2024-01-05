Оборонний комітет хоче зняти Безуглу з посади заступниці. Вона назвала це "шантажем"
Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендує Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар’яну Безуглу (Слуга народу) з посади заступниці голови. Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко у коментарі LIGA.net.
Костенко заявив, що комітет проголосував за зняття Безуглої з посади. Після рішення комітету за це ще мають проголосувати нардепи під час засідання, пояснив він.
Причини такого рішення невідомі.
Першим про це написав нардеп від ВО "Батьківщина" Вадим Івченко. Він зазначив, що проголосував "за" звільнення Безуглої.
Депутатка відреагувала на ситуацію, назвавши колег "трудоголіками".
"Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас. Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф", – написала Безугла.
Пізніше вона додала, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним". Депутатка стверджує, що голова комітету нібито виніс пропозицію на голосування, "коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували".
"Я не здамся ніколи, і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", – резюмувала вона.
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