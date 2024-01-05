Оборонний комітет хоче зняти Безуглу з посади заступниці. Вона назвала це "шантажем"

Після рішення комітету за це ще мають проголосувати нардепи під час засідання

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook)

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендує Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар’яну Безуглу (Слуга народу) з посади заступниці голови. Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко у коментарі LIGA.net.

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Костенко заявив, що комітет проголосував за зняття Безуглої з посади. Після рішення комітету за це ще мають проголосувати нардепи під час засідання, пояснив він.

Причини такого рішення невідомі.

Першим про це написав нардеп від ВО "Батьківщина" Вадим Івченко. Він зазначив, що проголосував "за" звільнення Безуглої.

Депутатка відреагувала на ситуацію, назвавши колег "трудоголіками".

"Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас. Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф", – написала Безугла.

Пізніше вона додала, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним". Депутатка стверджує, що голова комітету нібито виніс пропозицію на голосування, "коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували".

"Я не здамся ніколи, і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", – резюмувала вона.

ДОВІДКА Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом.

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"Слуга народу" Безугла заявила, що Залужний має піти. В комітеті назвали це дискредитацією.

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