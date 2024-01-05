Оборонный комитет хочет снять Безуглую с должности заместителя. Она назвала это "шантажом"

После решения комитета еще должны проголосовать нардепы во время заседания

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook)

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде отозвать народного депутата Марьяну Безуглую (Слуга народа) с должности заместителя главы. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

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Костенко заявил, что комитет проголосовал за снятие Безуглой с должности. После решения комитета за это должны проголосовать нардепы во время заседания, объяснил он.

Причины такого решения неизвестны.

Первым об этом написал нардеп от ВО "Батьківщина" Вадим Ивченко. Он отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.

Депутат отреагировала на ситуацию, назвав коллег "трудоголиками".

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решения можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас. Отдельная "благодарность" Завитневичу, который инициативно поставил на голосование такую рекомендацию. Шеф", – написала Безуглая.

Позже она добавила, что это "лишь рекомендация от комитета", и заявила, что решение было "максимально коварным". Депутат утверждает, что глава комитета якобы вынес предложение на голосование, "когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали".

"Я не сдамся никогда, и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", – резюмировала она.

СПРАВКА Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв главы комитета, первого заместителя, заместителя главы, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено главой Рады или соответствующим комитетом. Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв главы комитета, первого заместителя, заместителя главы, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено главой Рады или соответствующим комитетом.

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