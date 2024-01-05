Оборонный комитет хочет снять Безуглую с должности заместителя. Она назвала это "шантажом"
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде отозвать народного депутата Марьяну Безуглую (Слуга народа) с должности заместителя главы. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net.
Костенко заявил, что комитет проголосовал за снятие Безуглой с должности. После решения комитета за это должны проголосовать нардепы во время заседания, объяснил он.
Причины такого решения неизвестны.
Первым об этом написал нардеп от ВО "Батьківщина" Вадим Ивченко. Он отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.
Депутат отреагировала на ситуацию, назвав коллег "трудоголиками".
"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решения можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас. Отдельная "благодарность" Завитневичу, который инициативно поставил на голосование такую рекомендацию. Шеф", – написала Безуглая.
Позже она добавила, что это "лишь рекомендация от комитета", и заявила, что решение было "максимально коварным". Депутат утверждает, что глава комитета якобы вынес предложение на голосование, "когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали".
"Я не сдамся никогда, и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", – резюмировала она.
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
- "Слуга народа" Безуглая заявила, что Залужный должен уйти. В комитете назвали это дискредитацией.
Читайте также: Зеленский о нападках Безуглой на Залужного: Он мой представитель, нет времени на Facebook