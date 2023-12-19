Зеленский о нападках Безуглой на Залужного: Он мой представитель, нет времени на Facebook
Президент Владимир Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного со стороны народного депутата от Слуги народа Марьяны Безуглой. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.
"Кому-то я очень благодарен, за кого-то стыдно. Что касается любых комментариев в Facebook, то я этим не занимаюсь. У меня нет времени на эти ежедневные лишние диалоги, безрезультативные", — сказал Зеленский.
Он отметил, что использует социальные сети как платформу, на которой может отвечать на вопросы общества.
"Что касается Марьяны и Валеры, они очень любят комментировать, лайкать в Facebook, это сложные вопросы для меня. Нам всем нужно давать результат, а селфи успеем", — резюмировал глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с Залужным.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
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