Зеленский о нападках Безуглой на Залужного: Он мой представитель, нет времени на Facebook

Зеленский заявил, что у него "нет времени на комментарии в Facebook и лишние диалоги"

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного со стороны народного депутата от Слуги народа Марьяны Безуглой. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.

"Кому-то я очень благодарен, за кого-то стыдно. Что касается любых комментариев в Facebook, то я этим не занимаюсь. У меня нет времени на эти ежедневные лишние диалоги, безрезультативные", — сказал Зеленский.

Он отметил, что использует социальные сети как платформу, на которой может отвечать на вопросы общества.

"Что касается Марьяны и Валеры, они очень любят комментировать, лайкать в Facebook, это сложные вопросы для меня. Нам всем нужно давать результат, а селфи успеем", — резюмировал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с Залужным.

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".

Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.

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