Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский рассказал об отношениях с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным и прокомментировал слухи о якобы "конфликте" с генералом. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, у него рабочие отношения с генералом.

"Для чего кому-то помогать и развивать всякие слухи? У меня рабочие отношения с Залужным, он должен отвечать за результат на поле боя как главком вместе с Генштабом", — сказал Зеленский.

Насчет ответсвенности за результаты наступление на юге глава государства также упомянул командующего Сил обороны Таврийского направления Александра Тарнавского.

"Это сложный вопрос, наступление. Что-то было, чего-то не хватает. Это очень сложная история. Я считаю, что мы можем себе позволить жить в Украине с ежедневным результатом, если каждый из нас готов его приносить. И это не жертвенность. Быть главкомом — это честь. Быть президентом — это честь. Мы не должны опускать руки, я никому не позволю этого. Вопрос в наших словах, действиях, риторике. Нам нужны крепкие шаги и результаты. Дело не в личностях. Нужен результат. Каждый день на каждой должности и ответственность", — заявил президент.

Планирую работать, жду от них решений по мобилизации, фронту. У нас есть стратегия, хочу видеть детали.

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Недавно бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным быть не может.

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".

Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.

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