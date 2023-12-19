Зеленський розповів про стосунки із Залужним: Робочі, бути головкомом – честь. Потрібен план

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський розповів про стосунки з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним і прокоментував чутки про нібито "конфлікт" із генералом. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він має робочі стосунки з генералом.

"Для чого комусь допомагати та розвивати всякі чутки? У мене робочі стосунки із Залужним, він має відповідати за результат на полі бою як головком разом із Генштабом", — сказав Зеленський.

Щодо відповідальності за результати наступ на півдні глава держави також згадав командувача Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Тарнавського.

"Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не вистачає. Це дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом, якщо кожен із нас готовий його приносити. І це не жертовність. Бути головкомом – це честь. Бути президентом – це честь. Ми не повинні опускати руки, я нікому не дозволю цього. Питання в наших словах, діях, риториці. Нам потрібні міцні кроки й результати. Справа не в особистостях. Потрібен результат. Кожен день на кожній посаді та відповідальність", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що працюватиме із Залужним і його командою.

"Чекаю від них рішень щодо мобілізації, фронту. У нас є стратегія, хочу бачити деталі", – резюмував він.

Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між Зеленським і Залужним не може бути.

Журнал The Economist написав про "жахливі" відносини Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net , що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

Читайте також: "Конфлікт" Зеленський-Залужний. ГУР: Росія роздмухує будь-які теми для дестабілізації України