Генерал Муженко: Конфлікту Зеленський-Залужний бути не може, всі питання вирішуються особисто

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко пояснив, чому конфлікту між Зеленським та Залужним бути не може

Віктор Муженко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним бути не може. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна.

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За його словами, він взагалі не розуміє, про який конфлікт між президентом та головкомом може йтися.

Він зазначив, що є чітке законодавче підпорядкування, оскільки головнокомандувач підпорядковується верховному головнокомандувачу.

"Президент за поданням міністра оборони призначає головнокомандувача і звільняє його без подання. Так прописано в Законі про основи національної безпеки. Який тут може бути конфлікт? Який?" – сказав Муженко.

Генерал заявив, що якщо є нерозуміння чи різні точки зору, то вони узгоджуються та з'ясовуються.

"І це має бути розмова не через засоби масової інформації. Це не повинно бути винесено в публічну площину, це має бути розмова тет-а-тет. Коли видаються певні звинувачення, певні непорозуміння – всі вони або вирішуються, або не вирішуються". І тоді президент може ухвалити будь-яке законне рішення. Це його повноваження", — резюмував він.

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник глави Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net , що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі. Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це — "російська пропаганда".

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