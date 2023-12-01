Генерал Муженко: Конфлікту Зеленський-Залужний бути не може, всі питання вирішуються особисто
Віктор Муженко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним бути не може. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна.

За його словами, він взагалі не розуміє, про який конфлікт між президентом та головкомом може йтися.

Він зазначив, що є чітке законодавче підпорядкування, оскільки головнокомандувач підпорядковується верховному головнокомандувачу.

"Президент за поданням міністра оборони призначає головнокомандувача і звільняє його без подання. Так прописано в Законі про основи національної безпеки. Який тут може бути конфлікт? Який?" – сказав Муженко.

Генерал заявив, що якщо є нерозуміння чи різні точки зору, то вони узгоджуються та з'ясовуються.

"І це має бути розмова не через засоби масової інформації. Це не повинно бути винесено в публічну площину, це має бути розмова тет-а-тет. Коли видаються певні звинувачення, певні непорозуміння – всі вони або вирішуються, або не вирішуються". І тоді президент може ухвалити будь-яке законне рішення. Це його повноваження", — резюмував він.

  • Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник глави Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.
  • Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це — "російська пропаганда".
  • Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

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