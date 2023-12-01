Генерал Муженко: Конфликта Зеленский-Залужный быть не может, все вопросы решаются лично
Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным быть не может. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.
По его словам, он вообще не понимает, о каком конфликте между президентом и главкомом может идти речь.
Он отметил, что есть четкое законодательное подчинение, так как главнокомандующий подчиняется верховному главнокомандующему.
"Президент по представлению министра обороны назначает главнокомандующего и увольняет его без представления. Так прописано в Законе об основах национальной безопасности. Какой здесь может быть конфликт? Какой?" — сказал Муженко.
Генерал заявил, что если есть непонимание или разные точки зрения, то они согласовываются и выясняются.
"И это должен быть разговор не через средства массовой информации. Это не должно быть вынесено в публичную плоскость, это должен быть разговор тет-а-тет. Когда представляются определенные обвинения, определенные недоразумения – все они либо решаются, либо не решаются. И тогда президент может принять любое законное решение. Это его полномочия", — резюмировал он.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
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