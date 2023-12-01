Генерал Муженко: Конфликта Зеленский-Залужный быть не может, все вопросы решаются лично

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко объяснил, почему конфликта между Зеленским и Залужным быть не может

Виктор Муженко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным быть не может. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он вообще не понимает, о каком конфликте между президентом и главкомом может идти речь.

Он отметил, что есть четкое законодательное подчинение, так как главнокомандующий подчиняется верховному главнокомандующему.

"Президент по представлению министра обороны назначает главнокомандующего и увольняет его без представления. Так прописано в Законе об основах национальной безопасности. Какой здесь может быть конфликт? Какой?" — сказал Муженко.

Генерал заявил, что если есть непонимание или разные точки зрения, то они согласовываются и выясняются.