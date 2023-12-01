Генерал Муженко: Конфликта Зеленский-Залужный быть не может, все вопросы решаются лично
Виктор Муженко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным быть не может. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

По его словам, он вообще не понимает, о каком конфликте между президентом и главкомом может идти речь.

Он отметил, что есть четкое законодательное подчинение, так как главнокомандующий подчиняется верховному главнокомандующему. 

"Президент по представлению министра обороны назначает главнокомандующего и увольняет его без представления. Так прописано в Законе об основах национальной безопасности. Какой здесь может быть конфликт? Какой?" — сказал Муженко.

Генерал заявил, что если есть непонимание или разные точки зрения, то они согласовываются и выясняются. 

"И это должен быть разговор не через средства массовой информации. Это не должно быть вынесено в публичную плоскость, это должен быть разговор тет-а-тет. Когда представляются определенные обвинения, определенные недоразумения – все они либо решаются, либо не решаются. И тогда президент может принять любое законное решение. Это его полномочия", — резюмировал он.

  • Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи. 
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".
  • Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать. 

Читайте также: "Конфликт" Зеленский-Залужный. ГУР: Россия раздувает любые темы для дестабилизации Украины

Владимир Зеленскийвойнапропагандадезинформациявиктор муженкоВалерий Залужный