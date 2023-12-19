Зеленський про нападки Безуглої на Залужного: Він мій представник, в мене немає часу на Facebook
Президент Володимир Зеленський прокоментував критику головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з боку народної депутатки від Слуги народу Мар'яни Безуглої. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.
За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.
"Комусь я дуже вдячний, за когось соромно. Щодо будь-яких коментарів у Facebook, то я цим не займаюся. Я не маю часу на ці щоденні зайві діалоги, безрезультативні", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що використовує соціальні мережі як платформу, де може відповідати на питання суспільства.
"Щодо Мар'яни та Валери, вони дуже люблять коментувати, лайкати у Facebook, це складні питання для мене. Нам усім потрібно давати результат, а селфі встигнемо", – резюмував глава держави.
Раніше Зеленський заявив, що у нього робочі стосунки із Залужним.
- Журнал The Economist написав про "жахливі" відносини Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".
- Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.
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