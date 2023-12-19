Зеленський про нападки Безуглої на Залужного: Він мій представник, в мене немає часу на Facebook

Зеленський заявив, що у нього "немає часу на коментарі у Facebook та зайві діалоги"

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський прокоментував критику головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з боку народної депутатки від Слуги народу Мар'яни Безуглої. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.

"Комусь я дуже вдячний, за когось соромно. Щодо будь-яких коментарів у Facebook, то я цим не займаюся. Я не маю часу на ці щоденні зайві діалоги, безрезультативні", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що використовує соціальні мережі як платформу, де може відповідати на питання суспільства.

"Щодо Мар'яни та Валери, вони дуже люблять коментувати, лайкати у Facebook, це складні питання для мене. Нам усім потрібно давати результат, а селфі встигнемо", – резюмував глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що у нього робочі стосунки із Залужним.

Журнал The Economist написав про "жахливі" відносини Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

Читайте також: "Конфлікт" Зеленський-Залужний. ГУР: Росія роздмухує будь-які теми для дестабілізації України