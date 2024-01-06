В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с поста замглавы комитета
В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народной депутат Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Инициаторами проекта выступили 11 нардепов, в том числе председатель комитета Александр Завитневич и секретарь комитета Роман Костенко.
Согласно документу, Безуглую просят отозвать "в результате обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей". Более подробного описания причин в тексте проекта и пояснительной записке нет.
В дальнейшем постановление должен рассмотреть комитет по регламенту. Как пишет нардеп Ярослав Железняк, комитет "скорее всего" даст решение нардепам определиться в зале заседаний.
По его данным, проект постановления может быть вынесен на голосование 10-12 января, и при наличии 226+ голосов он будет принят.
В то же время, отмечает Железняк, согласно тексту документа, Безуглая будет оставаться членом комитета по нацбезопасности, а также главой подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
- В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Она также постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и в Силах обороны. В Офисе президента призвали "не играть в спекуляции"
- В декабре президент Владимир Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.
- 5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя председателя. Сама нардепка ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально подлым".
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