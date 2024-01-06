В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с поста замглавы комитета

Впрочем, она может остаться в комитете по нацбезопасности, обороне и разведке

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook нардепки)

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народной депутат Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Инициаторами проекта выступили 11 нардепов, в том числе председатель комитета Александр Завитневич и секретарь комитета Роман Костенко.

Согласно документу, Безуглую просят отозвать "в результате обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей". Более подробного описания причин в тексте проекта и пояснительной записке нет.

В дальнейшем постановление должен рассмотреть комитет по регламенту. Как пишет нардеп Ярослав Железняк, комитет "скорее всего" даст решение нардепам определиться в зале заседаний.

По его данным, проект постановления может быть вынесен на голосование 10-12 января, и при наличии 226+ голосов он будет принят.

В то же время, отмечает Железняк, согласно тексту документа, Безуглая будет оставаться членом комитета по нацбезопасности, а также главой подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

СПРАВКА Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв главы комитета, первого заместителя, заместителя главы, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено главой Рады или соответствующим комитетом. Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв главы комитета, первого заместителя, заместителя главы, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено главой Рады или соответствующим комитетом.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Она также постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и в Силах обороны. В Офисе президента призвали "не играть в спекуляции"

В декабре президент Владимир Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.

5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя председателя. Сама нардепка ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально подлым".

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