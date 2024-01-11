Безуглая заявила, что выходит из фракции и партии Слуга народа

Марьяна Безуглая (Фото: Форум Украина 30)

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о выходе из фракции и партии Слуга народа, так как "не хочет иметь общих обязательств с теми, кто вонзает нож в спину". Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, она написала заявление о выходе из фракции и партии, но остается мажоритарным депутатом от Оболонского района Киева.

Она отметила, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского и его инициативы.

Безуглая также раскритиковала комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кроме этого, парламентарий продолжила критику в адрес командования Вооруженных Сил Украины.

10 января Верховная Рада не голосовала за увольнение Безуглой с должности заместителя главы оборонного комитета. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что для этого нужно решение Согласительного совета.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что главком Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и в силах обороны. В ОП призвали "не играть в спекуляции".

В декабре президент Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.

5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".

8 января комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал вне очереди включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Безуглой с должности, зарегистрированный 6 января.

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