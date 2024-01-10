Рада не голосовала за увольнение Безуглой. Стефанчук: Надо решение согласительного совета

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увольнять депутата фракции Слуга народа Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп. Об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Стефанчука, повестку дня каждого пленарного заседания коллективно формирует согласительный совет, а председатель ВР не участвует в этих голосованиях.

"Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так", – объяснил он.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что, несмотря на "свое отношение к госпоже Марьяне", которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом, а "криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть".

Также Стефанчук ожидает и высказывания позиции от фракции Слуга народа по этому вопросу.

По его мнению, 10 января согласительный совет "правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом".

10 января нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что вынести вопрос об увольнении Безуглой на рассмотрение парламента требовали Игорь Кривошеев, депутаты от Европейской солидарности — Ирина Геращенко и Артур Герасимов, Владимир Кабаченко от Батькивщины, Александра Устинова от Голоса и внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Но, по его словам, против выступил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Впоследствии он сообщил, что трибуну в зале Совета заблокировали.

Фото: Ярослав Железняк

В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и силах обороны. В ОП призвали "не играть в спекуляции".

В декабре президент Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.

5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую от должности. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".

8 января комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал внеочередно включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Безуглой с должности, зарегистрированный 6 января.

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