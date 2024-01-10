Рада не голосовала за увольнение Безуглой. Стефанчук: Надо решение согласительного совета
Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увольнять депутата фракции Слуга народа Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп. Об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Стефанчука, повестку дня каждого пленарного заседания коллективно формирует согласительный совет, а председатель ВР не участвует в этих голосованиях.

"Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так", – объяснил он.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что, несмотря на "свое отношение к госпоже Марьяне", которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом, а "криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть".

Также Стефанчук ожидает и высказывания позиции от фракции Слуга народа по этому вопросу.

По его мнению, 10 января согласительный совет "правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом".

10 января нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что вынести вопрос об увольнении Безуглой на рассмотрение парламента требовали Игорь Кривошеев, депутаты от Европейской солидарностиИрина Геращенко и Артур Герасимов, Владимир Кабаченко от Батькивщины, Александра Устинова от Голоса и внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Но, по его словам, против выступил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Впоследствии он сообщил, что трибуну в зале Совета заблокировали.

Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк

  • В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и силах обороны. В ОП призвали "не играть в спекуляции".
  • В декабре президент Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.
  • 5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую от должности. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".
  • 8 января комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал внеочередно включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Безуглой с должности, зарегистрированный 6 января.

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