Рада не голосувала за звільнення Безуглої. Стефанчук: Треба рішення Погоджувальної ради

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що звільняти депутатку фракції Слуга народу Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Про це він сказав у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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За словами Стефанчука, порядок денний кожного пленарного засідання колективно формує Погоджувальна рада, а голова ВР не бере участі в цих голосуваннях.

"Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так", – пояснив він.

Водночас глава ВР наголосив, що, попри "своє ставлення до пані Мар'яни", яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом, а "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути".

Також Стефанчук очікує і висловлення позиції від фракції Слуга народу щодо цього питання.

На його думку, 10 січня Погоджувальна рада "правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед Європейським Союзом".

10 січня нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що винести питання про звільнення Безуглої на розгляд парламенту вимагали Ігор Кривошеєв, депутати від Європейської солідарності — Ірина Геращенко та Артур Герасимов, Володимир Кабаченко від Батьківщини, Олександра Устінова від Голосу та позафракційний нардеп Дмитро Разумков.

Але, за його словами, проти виступив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія. Згодом він повідомив, що трибуну в залі Ради заблокували.

Фото: Ярослав Железняк

Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони. В ОП закликали "не грати у спекуляції".

У грудні президент Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.

5 січня комітет із питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

8 січня комітет ВР із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Безуглої з посади, який було зареєстровано 6 січня.

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