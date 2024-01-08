Комітет Ради рекомендує розглянути відкликання Безуглої з посади

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook)

8 січня комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету, який було зареєстровано 6 січня. Про це йдеться в документі на сайті українського парламенту.

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Регламентний комітет ухвалив висновок на проєкт постанови № 10391, згідно з яким проєкт щодо відкликання Безугли з посади рекомендується внести позачергово без голосування до порядку денного сесії ВР, розглянути його та ухвалити рішення.

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Ініціаторами проєкту постанови щодо Безуглої виступили 11 нардепів, зокрема голова комітету Олександр Завітневич та секретар комітету Роман Костенко. Згідно з українським законодавством, у разі відкликання Безуглої, вона залишиться членом цього комітету.

ДОВІДКА. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови ВР. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови ВР. Посадовець може бути відкликаний зі своєї посади за його власним бажанням, через незадовільну роботу на посаді або внаслідок інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання може бути внесена головою Ради або відповідним комітетом.

Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони. В Офісі президента закликали "не грати у спекуляції"

У грудні президент Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.

5 січня комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці голови. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

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