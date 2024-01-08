Комітет Ради рекомендує розглянути відкликання Безуглої з посади
8 січня комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету, який було зареєстровано 6 січня. Про це йдеться в документі на сайті українського парламенту.
Регламентний комітет ухвалив висновок на проєкт постанови № 10391, згідно з яким проєкт щодо відкликання Безугли з посади рекомендується внести позачергово без голосування до порядку денного сесії ВР, розглянути його та ухвалити рішення.
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Ініціаторами проєкту постанови щодо Безуглої виступили 11 нардепів, зокрема голова комітету Олександр Завітневич та секретар комітету Роман Костенко. Згідно з українським законодавством, у разі відкликання Безуглої, вона залишиться членом цього комітету.
- Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони. В Офісі президента закликали "не грати у спекуляції"
- У грудні президент Зеленський прокоментував критику головнокомандувача ЗСУ з боку Безуглої. За його словами, Залужний є його представником, як і всі, кого він призначав.
- 5 січня комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці голови. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".
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