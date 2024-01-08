Комитет Рады рекомендует рассмотреть отзыв Безуглой с должности
8 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал внеочередно включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета, зарегистрированный 6 января. Об этом идет речь в документе на сайте украинского парламента.
Регламентный комитет принял заключение на проект постановления № 10391, согласно которому проект об отзыве Безуглы с должности рекомендуется внести вне очереди без голосования в повестку дня сессии ВР, рассмотреть его и принять решение.
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Инициаторами проекта постановления по Безуглой выступили 11 нардепов, в том числе председатель комитета Александр Завитневич и секретарь комитета Роман Костенко. Согласно украинскому законодательству, в случае отзыва Безуглой, она останется членом этого комитета.
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- В декабре президент Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.
- 5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя председателя. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".
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