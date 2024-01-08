Комитет Рады рекомендует рассмотреть отзыв Безуглой с должности

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook)

8 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал внеочередно включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета, зарегистрированный 6 января. Об этом идет речь в документе на сайте украинского парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Регламентный комитет принял заключение на проект постановления № 10391, согласно которому проект об отзыве Безуглы с должности рекомендуется внести вне очереди без голосования в повестку дня сессии ВР, рассмотреть его и принять решение.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая заявила, что Залужный должен уйти. В комитете назвали это дискредитацией

Инициаторами проекта постановления по Безуглой выступили 11 нардепов, в том числе председатель комитета Александр Завитневич и секретарь комитета Роман Костенко. Согласно украинскому законодательству, в случае отзыва Безуглой, она останется членом этого комитета.

СПРАВКА. Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления ВР. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено председателем Рады или соответствующим комитетом. Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления ВР. Чиновник может быть отозван со своей должности по его собственному желанию, из-за неудовлетворительной работы на должности или вследствие других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат был избран на должность. Предложение об отзыве может быть внесено председателем Рады или соответствующим комитетом.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и в Силах обороны. В Офисе президента призвали "не играть в спекуляции"

В декабре президент Зеленский прокомментировал критику главнокомандующего ВСУ со стороны Безуглой. По его словам, Залужный является его представителем, как и все, кого он назначал.

5 января комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя председателя. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".

Читайте также: Оборонный комитет хочет снять Безуглую с должности заместителя. Она назвала это "шантажом"