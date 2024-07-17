Безуглая вышла из фракции Слуга народа
Народная депутат Марьяна Безуглая подтвердила в комментарии для LIGA.net, что подала заявление на выход из парламентской фракции Слуга Народа.
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В Facebook она отметила, что выход из фракции "должны зачитать" уже на этой неделе, решение она объяснила тем, что "не понимает" приоритеты коллег по комитету по вопросам нацбезопасности и обороны.
Она также обвинила депутатов фракции в том, что они "подковерно" объединяются с оппозицией в "вопросах саботажа".
Безуглая утверждает, что комитет "затянул" некоторые "критические" реформы, в частности те, которые планировали принять еще в 2019 году. Она добавила, что не может "пробиться" к президенту Владимиру Зеленскому "с очевидными фактами о проблемах в армии".
Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко уточнил, что Безуглая прошла в Верховную Раду по мажоритарному округу. Это, по его словам, означает, что при выходе из фракции, мандат депутата она не теряет и становится внефракционным депутатом.
- 11 января Безуглая заявила о выходе из фракции и партии СН, поскольку "не хочет иметь общих обязательств с теми, кто вонзает нож в спину". До этого она стала известной из-за заявлений относительно тогдашнего руководства ВСУ: утверждала, что оно "должно уйти" и что на тот момент главком Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
- В комментарии LIGA.net оппозиционные нардепы заявляли, что в СН "окончательно развалилось монобольшинство" и "нет голосов". В частности, нардеп от Голоса Железняк связывал с нехваткой голосов то, что с повестки дня Рады 20 марта убрали закон о множественном гражданстве и декларировании иностранного паспорта. Глава "слуг" отрицает, что монобольшинство распалось.