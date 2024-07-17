Безуглая вышла из фракции Слуга народа

В феврале она призвала "отпустить" ее, перед тем написав заявление о выходе из фракции и партии Слуга Народа

Марьяна Безуглая (Фото: прессслужба форума Украина 30)

Народная депутат Марьяна Безуглая подтвердила в комментарии для LIGA.net, что подала заявление на выход из парламентской фракции Слуга Народа.

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В Facebook она отметила, что выход из фракции "должны зачитать" уже на этой неделе, решение она объяснила тем, что "не понимает" приоритеты коллег по комитету по вопросам нацбезопасности и обороны.

Она также обвинила депутатов фракции в том, что они "подковерно" объединяются с оппозицией в "вопросах саботажа".

Безуглая утверждает, что комитет "затянул" некоторые "критические" реформы, в частности те, которые планировали принять еще в 2019 году. Она добавила, что не может "пробиться" к президенту Владимиру Зеленскому "с очевидными фактами о проблемах в армии".

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко уточнил, что Безуглая прошла в Верховную Раду по мажоритарному округу. Это, по его словам, означает, что при выходе из фракции, мандат депутата она не теряет и становится внефракционным депутатом.