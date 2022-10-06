Эскалация со стороны России должна вести к снятию табу с поставок нового оружия – Подоляк
06.10.2022, 17:07
Михаил Подоляк (Скриншот видео)
Ответом Запада на эскалацию со стороны России должно становиться снятие ограничений на поставки новых видов вооружений для Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Любая попытка эскалации со стороны России обязана получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия", – заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки.
Подоляк поблагодарил главу Европарламента Роберту Метсолу, которая призвала дать Украине танки Leopard II.
- 5 октября Метсола заявила, что обратится к Европарламенту с призывом передать Украине танки Leopard II.
- 6 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал масштабно увеличить военную помощь Украине, особенно ту, о которой просит украинское правительство.
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