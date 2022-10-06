Эскалация со стороны России должна вести к снятию табу с поставок нового оружия – Подоляк

Ответом Запада на эскалацию со стороны России должно становиться снятие ограничений на поставки новых видов вооружений для Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Любая попытка эскалации со стороны России обязана получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки.

Подоляк поблагодарил главу Европарламента Роберту Метсолу, которая призвала дать Украине танки Leopard II.

5 октября Метсола заявила, что обратится к Европарламенту с призывом передать Украине танки Leopard II.

6 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал масштабно увеличить военную помощь Украине, особенно ту, о которой просит украинское правительство.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.