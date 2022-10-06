Депутаты Европарламента призвали масштабно увеличить военную помощь Украине – резолюция
Депутаты Европарламента призвали к масштабному увеличению военной помощи Украине. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 6 октября.
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Депутаты Европарламента приветствовали мужество украинского народа, защищающего свою страну и европейские ценности, и призвали государства-члены ЕС и другие страны, поддерживающие Украину, значительно увеличить свою военную помощь, особенно в видах вооружений, запрошенных украинским правительством.
"Колеблющиеся государства-члены должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет приблизить завершение войны", – говорится в резолюции.
Депутаты Европарламента заявили, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом автоматов, по аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей являются недействительными, и призвали государства-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции против России.
За резолюцию проголосовали 504 евродепутата, против – 26, воздержались – 36.
- 5 октября глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что страны ЕС должны дать Украине танки Leopard II.
- 6 октября в Киеве глава комитета Бундестага призвала Шольца дать Украине танки Leopard и БМП Marder.
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