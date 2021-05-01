Если Антоненко признают невиновным, ему выплатят компенсацию – Малюська

Если подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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По словам Малюськи, Антоненко безусловно может рассчитывать на компенсацию, если его признают невиновным по делу: "За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация и она будет выплачена по его обращению, есть соответствующие процедурные гарантии".

"Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет", – заявил министр.

Также Малюська поддержал идею установить лимит пребывания в СИЗО для подозреваемых, чья вина не доказана длительное время, поскольку "они там находятся слишком долго не по своей вине": "Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, является невиновным или уголовное производство разваливается... Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать".

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

Дело Шеремета было передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

30 апреля суд отпустил Антоненко под домашний арест.

Владислав Сердюк

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