UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Антоненко признают невиновным, ему выплатят компенсацию – Малюська

01.05.2021, 10:35
Если Антоненко признают невиновным, ему выплатят компенсацию – Малюська - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Если подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Малюськи, Антоненко безусловно может рассчитывать на компенсацию, если его признают невиновным по делу: "За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация и она будет выплачена по его обращению, есть соответствующие процедурные гарантии". 

"Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет", – заявил министр.

Также Малюська поддержал идею установить лимит пребывания в СИЗО для подозреваемых, чья вина не доказана длительное время, поскольку "они там находятся слишком долго не по своей вине": "Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, является невиновным или уголовное производство разваливается... Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать".

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых. 
  • Дело Шеремета было передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается. 
  • 30 апреля суд отпустил Антоненко под домашний арест. 
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Павел Шеремет Денис Малюська андрей антоненко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 