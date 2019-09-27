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Туск призывает помогать Украине: что сказал

Туск призывает помогать Украине: что сказал - Фото
Дональд Туск (фото - president.gov.ua)
27.09.2019, 10:41

Президент Европейского Совета на Генассамблее ООН призвал к солидарности с Украиной

Закон права должен быть выше права силы, поэтому международная солидарность требует помогать более слабому, которого атакует бездумный более сильный, как это произошло в случае с Украиной. Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Для того, чтобы защитить верховенство права, вам действительно нужно принять правило, что закон должен быть выше силы. Если вы хотите следовать этому принципу и международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если они атакованы более сильными и бездумными, как это случилось с Украиной, например. Если сильные мира сего не поймут этого, они уйдут в историю не как лидеры, но как фейковые лидеры. Так тому и быть", - сказал Туск.

Он отметил, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это тоже правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти. Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи", - считает Туск.

Он  подчеркнул, что нужно "защищать право человека везде и каждый день". "Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - сказал президент Европейского Совета.

  • 29 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Туском. Обсуждался ход и основные результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа в Биаррице.
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