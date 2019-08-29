Зеленский провел телефонный разговор с Туском: что обсуждали

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждался ход и основные результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа в Биаррице.

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Президент положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в G7.

Зеленский поблагодарил Туска за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности, за высказанную инициативу по приглашению Украины принять участие в следующем саммите G7, который пройдет в США в 2020 году.

"Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в пресс-службе.

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