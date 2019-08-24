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Туск хочет пригласить Зеленского на следующий саммит G7

Туск хочет пригласить Зеленского на следующий саммит G7 - Фото
Дональд Туск (фото - president.gov.ua)
24.08.2019, 15:35

По словам председателя Европейского совета, президент Украины сам заинтересован в том, чтобы посетить следующий саммит "Большой семерки"

Перед заседанием "Большой семерки" председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он попытается убедить мировых лидеров пригласить президента Владимира Зеленского в качестве гостя на следующий саммит G7, чтобы услышать его мнение. Об этом сообщает представительство Украины в ЕС в Facebook.

"Я говорил с ним два дня назад и знаю, что он был бы очень заинтересован", - заявил Туск. 

Председатель Евросовета также отнесся и к возможному восстановлению "Большой восьмерки": "По поводу спекуляций про возвращение России, хочу отметить, что причины, из-за которых Россию исключили до сих пор актуальны. Даже более, есть новые причины - российская провокация в Азовском море". 

"Когда Россию впервые пригласили в "семерку", считалось, что она пойдет по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Есть ли среди нас есть кто-то, кто может с полной уверенностью сказать, не исходя из деловых расчетов, что Россия на этом пути?", - поинтересовался Туск. 

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Владимир Зеленский большая семерка дональд туск
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