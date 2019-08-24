Туск хочет пригласить Зеленского на следующий саммит G7

Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

Перед заседанием "Большой семерки" председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он попытается убедить мировых лидеров пригласить президента Владимира Зеленского в качестве гостя на следующий саммит G7, чтобы услышать его мнение. Об этом сообщает представительство Украины в ЕС в Facebook.

"Я говорил с ним два дня назад и знаю, что он был бы очень заинтересован", - заявил Туск.

Председатель Евросовета также отнесся и к возможному восстановлению "Большой восьмерки": "По поводу спекуляций про возвращение России, хочу отметить, что причины, из-за которых Россию исключили до сих пор актуальны. Даже более, есть новые причины - российская провокация в Азовском море".

"Когда Россию впервые пригласили в "семерку", считалось, что она пойдет по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Есть ли среди нас есть кто-то, кто может с полной уверенностью сказать, не исходя из деловых расчетов, что Россия на этом пути?", - поинтересовался Туск.

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