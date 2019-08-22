Зеленский - Туску о России в G8: Ждем решительной позиции

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском о возможном восстановлении G8 с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туск поддержал обеспокоенность Зеленского.

Президент призвал Европейский Союз выразить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в клуб самых влиятельных стран мира без устранения причин, по которым Россию из него свое время исключили - оккупации Крыма и агрессии в Донбассе.

Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую ​​позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.

Отмечается также, что 22 августа президент направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Эмманюэлю Макрону с инициативой восстановления G8. 21 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с инициативой восстановления G8.

В тот же день Германия Великобритания выступили против этой идеи.

В МИД РФ заявили , что обсуждать данный вопрос можно после появления и предоставления России "конкретных предложений".

Сегодня неназванный высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии Reuters заявил, что Евросоюз против любого безусловного приглашения России присоединиться к переговорам в формате G7.

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