Зеленский - Туску о России в G8: Ждем решительной позиции

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском о возможном восстановлении G8 с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Туск поддержал обеспокоенность Зеленского.
Президент призвал Европейский Союз выразить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в клуб самых влиятельных стран мира без устранения причин, по которым Россию из него свое время исключили - оккупации Крыма и агрессии в Донбассе.
Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.
Отмечается также, что 22 августа президент направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.
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