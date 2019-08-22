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Зеленский - Туску о России в G8: Ждем решительной позиции

Зеленский - Туску о России в G8: Ждем решительной позиции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
22.08.2019, 21:28

Президент направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском о возможном восстановлении G8 с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туск поддержал обеспокоенность Зеленского.

Президент призвал Европейский Союз выразить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в клуб самых влиятельных стран мира без устранения причин, по которым Россию из него свое время исключили - оккупации Крыма и агрессии в Донбассе.

Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую ​​позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.

Отмечается также, что 22 августа президент направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

  • 21 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции  Эмманюэлю Макрону с инициативой восстановления G8.
  • В тот же день Германия и Великобритания выступили против этой идеи.
  • В МИД РФ заявили, что обсуждать данный вопрос можно после появления и предоставления России "конкретных предложений".
  • Сегодня неназванный высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии Reuters заявил, что Евросоюз против любого безусловного приглашения России присоединиться к переговорам в формате G7.

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Владимир Зеленский g7 дональд туск
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