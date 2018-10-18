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18.10.2018, 18:27

ЕСПЧ продлил запрет для ГПУ на доступ к данным Седлецкой

ЕСПЧ продлил запрет для ГПУ на доступ к данным Седлецкой - Фото
Европейский суд по правам человека

Запрет имеет неограниченный срок

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Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 своего Регламента продлил действие неотложных временных обеспечительных мер по делу журналистки, главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полученное редакцией официальное письмо из ЕСПЧ.

Кроме того, в соответствии с постановлением суда, правительство Украины должно "обеспечить удержание органов власти от доступа к любым данным, приведенным в решении Апелляционного суда Киева от 18 сентября 2018 года". 

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки имеет неограниченный срок и будет действовать до отдельного распоряжения, говорится в документе.

Седлецкая и ряд других журналистов проходит как свидетель по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником. Дело открыто из-за появления в сети разговора кого-то с голосом Сытника, кто раскрывает детали прослушки по делу экс-прокурора АТО Константина Кулика. 27 августа 2018 года Печерский райсуд разрешил ГПУ доступ к информации с телефона Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова. 25 сентября ГПУ по требованию ЕСПЧ остановила сбор данных о геолокациях мобильного телефона Седлецкой

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Теги: еспч, Наталья Седлецкая, свобода слова, журналисты
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