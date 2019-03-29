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29.03.2019, 20:14

Есть информация о подготовке покушения на Билецкого - СНБО

Есть информация о подготовке покушения на Билецкого - СНБО - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Это может быть сделано, по словам замсекретаря СНБО, для "расшатывания ситуации в стране"

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Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что неизвестные для дестабилизации ситуации в стране могут подорвать автобус лидера Национального корпуса, народного депутата Андрея Билецкого. Об этом Кривонос заявил в эфире NEWSONE.

"Есть проверенная информация, что есть попытки сделать провокацию - подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране", - заявил Кривонос.

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"Эти провокации могут дать толчок для общего обвинения и расшатывания ситуации", - добавил представитель СБУ.

11 марта лидер Нацкорпуса, народный депутат Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его. По его словам, "исполнителем выступает Виктор Кононенко (замглавы СБУ, - ред.)"

ГБР открыла уголовное производство.

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Теги: снбо, покушение, андрей билецкий
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