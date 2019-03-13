ГБР расследует возможную подготовку покушения на Билецкого

Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ покушения на лидеров партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Там отметили, что с соответствующим заявлением в ГБР обратился сам заглавы СБУ.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 365 УК - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия", - сказано в сообщении.

Вчера лидер Нацкорпуса, народный депутат Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его. По его словам, "исполнителем выступает Виктор Кононенко (замглавы СБУ, - ред.)"