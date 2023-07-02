"Есть продвижение". В ВСУ заявили об успехах возле Бахмута

Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, заявил в воскресенье представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные по территории, которую удалось освободить", – сказал Череватый.

Российские войска оказывают "безумное сопротивление" у Бахмута, но в целом украинские войска перехватили инициативу после многих месяцев обороны, подчеркнул Череватый.

"Если десять месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы жмем врага. Шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к потере личного состава, мы продвигаемся", – сказал он.

За сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень тоже сообщил о некотором продвижении на юге, но отказался предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

"Для нас эти продвижения очень важны, но мы воздерживаемся от того, чтобы называть метраж. Когда придет время и стратегическое положение нам позволит, мы будем уже говорить о километрах", – сказал он.

25 июня стало известно, что Силы обороны выбили россиян из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

16 июня Череватый сказал, что россияне боятся слишком быстро потерять Бахмут – для них это был бы "эпикфейл".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.