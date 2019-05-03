Эстония о паспортах РФ: Препятствуют решению конфликта в Донбассе

Урмас Рейнсалу (фото - Рауно Волмар)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал решение президента страны-агрессора Владимира Путина относительно упрощенной системы получения российского гражданства для жителей временно оккупированного Донбасса.Об этом сообщает DELFI.

Рейнсалу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и выразил сожаление, отметив, что поведение России препятствует внедрению необходимых для решения конфликта минских соглашений. Он подчеркнул, что поддержка Эстонии "суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима".

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"Решение президента Путина о предоставлении людям, проживающим на временно оккупированных территориях Восточной Украины, возможности ходатайствовать о получении российского гражданства в ускоренном порядке заслуживает сожаления. Этим очередным дестабилизирующим шагом Россия препятствует решению конфликта", - сказал Рейнсалу.

По его словам, Эстония по-прежнему поддерживает Украину в ее стремлении к евро-атлантической интеграции, в том числе проведении реформ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

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