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Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев

Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев - Фото
Эстония (фото - Andy McGarry.Flickr)
25.09.2019, 06:49

Решение вступит в силу 1 ноября

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу отметил, что сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября. Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года - для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас 80 евро.

Согласно еще одному решению, принятым 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 года вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство, для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия без визы.

  • 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.
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Украина эстония виза
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