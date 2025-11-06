Эстония присоединилась к комитету спецтрибунала по агрессии России против Украины

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Эстония 6 ноября присоединилась к руководящему комитету специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

"Это знаменует собой важный шаг вперед в запуске и функционировании трибунала, и Эстония готова сделать свой вклад всеми возможными способами", – сказал он.

Цахкна подчеркнул, что международные российские преступления не должны остаться безнаказанными, а специальный трибунал должен немедленно начать работу.

Соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии было подписано 25 июня в здании Совета Европы в Страсбурге во время визита президента Владимира Зеленского.