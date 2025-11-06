Эстония присоединилась к комитету спецтрибунала по агрессии России против Украины
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Эстония 6 ноября присоединилась к руководящему комитету специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
"Это знаменует собой важный шаг вперед в запуске и функционировании трибунала, и Эстония готова сделать свой вклад всеми возможными способами", – сказал он.
Цахкна подчеркнул, что международные российские преступления не должны остаться безнаказанными, а специальный трибунал должен немедленно начать работу.
Соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии было подписано 25 июня в здании Совета Европы в Страсбурге во время визита президента Владимира Зеленского.
- 15 июля Совет ратифицировала соглашение о создании Спецтрибунала для руководства России. В тот же день президент подписал соответствующий закон.
- 13 октября стало известно, что ЕС выделяет первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины.
