Естонія доєдналася до комітету спецтрибуналу з агресії Росії проти України
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Естонія 6 листопада доєдналася до керівного комітету спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.
"Це знаменує собою важливий крок уперед у запуску й функціонуванні трибуналу, і Естонія готова зробити свій внесок усілякими можливими способами", – сказав він.
Цахкна наголосив, що міжнародні російські злочини не повинні залишитися безкарними, а спеціальний трибунал має негайно розпочати роботу.
Угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії було підписано 25 червня у будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час візиту президента Володимира Зеленського.
- 15 липня Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу для керівництва Росії. Того ж дня президент підписав відповідний закон.
- 13 жовтня стало відомо, що ЄС виділяє перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України.
