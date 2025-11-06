Естонія доєдналася до комітету спецтрибуналу з агресії Росії проти України

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Естонія 6 листопада доєдналася до керівного комітету спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

"Це знаменує собою важливий крок уперед у запуску й функціонуванні трибуналу, і Естонія готова зробити свій внесок усілякими можливими способами", – сказав він.

Цахкна наголосив, що міжнародні російські злочини не повинні залишитися безкарними, а спеціальний трибунал має негайно розпочати роботу.

Угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії було підписано 25 червня у будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час візиту президента Володимира Зеленського.