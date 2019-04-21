Эти выборы не объединили Украину - Бекешкина

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина убеждена, что высокие показатели поддержки Владимира Зеленского на выборах не свидетельствуют о том, что Украина объединилась. Об этом социолог сказала в эфире Hromadske.

На вопрос, можно ли сказать ввиду такой высокой поддержки кандидата Зеленского, что Украина объединилась, Бекешкина ответила: "Я бы сказала, что нет. Когда мы смотрели после первого тура состав избирателей Зеленского, они делятся, делятся так, как делится страна. Это иллюзия объединения, следствие неопределенности, потому что каждый в Зеленского вкладывает свои мечты, желания и ожидания

Реклама

Она напомнила, что среди избирателей Зеленского 37% за членство в НАТО, 33% - за нейтральный статус, а еще 6% считают, что Украина должна быть в военном союзе с Россией.

Украину объединил, по мнению Бекешкиной, тезис о том, что так дальше жить нельзя. "Это определенный приговор политической системе и политической элите", - считает она.

"А что касается позитивной политической программы, то тут, скорее всего, Украина осталась разделенной", - сказала Бекешкина.

По ее мнению, уже первые шаги Зеленского будут "делить электорат". "Какое бы он решение не принял, сразу часть электората отойдет", - прогнозирует Бекешкина.

"Я думаю, что такая осознанная неопределенность кандидата (Зеленского, - ред.) нужна была для того, чтобы не отпугнуть часть электората", - добавила она.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский.

