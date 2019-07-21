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"Это круто": Порошенко - о данных экзитпола

"Это круто": Порошенко - о данных экзитпола - Фото
Петр Порошенко (фото - EPA)
21.07.2019, 21:15

Лидер Евросолидарности после объявления результатов национального экзитпола поздравил свою команду и избирателей

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко после объявления результатов национального экзитпола поздравил команду и избирателей.

"Это круто", - сказал он и отметил, что гордится каждым членом своей команды.

Порошенко напомнил, что курс Евросолидарности - на дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины. Он подчеркнул, что партия не вступит в коалицию с теми политсилами, которые пытаются сбить Украину с этого курса.

Он оговорился, назвав Оппозиционную платформу - За життя оккупационной платформой, но затем отметил: "Против нас с помощью силовых структур и бывших топ-чиновников из администрации Януковича постоянно устраивались провокации. Власть при этом сквозь пальцы смотрела на активность "пятой колонны". И, к сожалению, нас, а не оккупационную колонну".

Позднее Порошенко поздравил партию Святослава Вакарчука Голос и сказал, что, скорее всего, с этой политсилой Евросолидарность в первую очередь начнет переговоры о будущей коалиции.

В 20:00 социологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом:

Слуга народа - 43,9%;
Оппозиционная платформа – За життя - 11,5%;
Европейская солидарность - 8,9%;
Батькивщина – 7,6%;
Голос - 6,3%.

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верховная рада Петр Порошенко выборы европейская солидарность
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