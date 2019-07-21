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Опубликован национальный экзитпол: в Раду проходят пять партий

Опубликован национальный экзитпол: в Раду проходят пять партий - Фото
Фото: depositphotos.com
21.07.2019, 20:01

Согласно данным национального экзитпола, наибольшее количество голосов на выборах набрала президентская партия Слуга народа

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом:

Слуга народа - 43,9%;

Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%;

Европейская солидарность - 8,9%;

Батькивщина – 7,6%;

Голос - 6,3%.

По регионам голоса за партии разделились следующим образом:

Слуга народа: 39,3 - запад, 45,1 - центр, 50,1 - юг, 37,2 - восток. Оппоплатформа - За жизнь: 2,1 - запад, 6,9 - центр, 16,7 - юг, 30,8 - восток. Евросолидарность: 12,7 - запад, 10,1 - центр, 6 - юг, 4 - восток. Батькивщина: 10,1 - запад, 10 - центр, 4,3 - юг, 2,8 - восток. Голос: 13,7 - запад, 5,1 - центр, 3,3 - юг, 1,9 - восток.

Партия Сила и честь набрала 4,4%, Оппозиционный блок – 3,3%, Партия Шария – 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%, Свобода – 2,1%. Остальные партии набрали менее 1%.

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Сегодня в Украине прошли досрочные парламентские выборы, по всей стране работало 30 тыс избирательных участков. 27 из них - открылись с опозданием.

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