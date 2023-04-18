"Это на руку Путину". Немецкий министр упрекнул Польшу за запрет импорта зерна из Украины

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал запрет Польши на импорт зерна из Украины. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Оздемир напомнил о европейском единстве на фоне запрета на импорт зерна из Украины в Польшу и другие восточные страны ЕС.

"Солидарность с Украиной остается приоритетом, и необходим скоординированный и основанный на правилах европейский подход", – отметил немецкий министр.

Он подчеркнул, что Польша за последний год показала себя сильным партнером для Украины.

"Мы тем более сожалеем, что Польша сейчас закрыла свои границы для экспорта украинской сельхозпродукции", – сказал Оздемир.

Он предупредил, что европейская солидарность не должна приноситься в жертву краткосрочным индивидуальным национальным интересам.

"Это только на руку президенту России Владимиру Путину", – заявил министр сельского хозяйства Германии.

Он отметил, что для Украины, которая противостоит агрессивной войне России, жизненно важно иметь возможность поставлять свою продукцию на международные рынки, чтобы получать доход.

"Украинскому экспорту через Черное море уже мешает Россия. Как союзники, мы не должны чинить дополнительные препятствия на пути Украины односторонними мерами", — сказал Оздемир.

Польша и Венгрия 15-16 апреля и Словакия 17 апреля приостановили импорт зерна и других продуктов питания из Украины. Подобный шаг планирует Болгария.

Партия власти в Румынии требует эмбарго на украинскую агропродукцию.

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Наталія Медведєва

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