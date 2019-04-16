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16.04.2019, 07:23

"Это не ответ Зеленского": Джемилев о реакции Зе-команды по Крыму

"Это не ответ Зеленского": Джемилев о реакции Зе-команды по Крыму - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер крымскотатарского народа отметил, что "хотел бы услышать ответ от самого Зеленского"

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал ответ от штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского на его пять вопросов относительно временно оккупированного Крыма и Донбасса, заявив, что обращался "лично к Зеленскому". Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Во-первых, я обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом. И это не только мое личное обращение, это скомпоновано обращение моих соотечественников, которые сейчас - на оккупированных территориях", - отметил Джемилев.

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Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.

"Но и о том, что вот вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Уж не предусматривает это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области. На это я получил ... Собственно говоря, это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал ". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", - сказал Джемилев.

15 апреля Джемилев в своем обращении адресовал Зеленскому пять вопросов по оккупированному Россией Крыму и Донбассу.

В штабе кандидата в президенты отреагировали, ответив, что "разговоров о размене временно оккупированного Россией Крыма на мир в Донбассе "не может быть ни при каких обстоятельствах", и эта позиция "непреклонна и бескомпромиссна".

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, владимир путин, Крым, Мустафа Джемилев
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