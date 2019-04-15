Пять вопросов по Крыму: Джемилев обратился к Зеленскому

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Один из лидеров крымскотатарского народа, нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Джемилев в своем обращении в эфире 5 канала адресовал кандидату в президенты Владимиру Зеленскому пять вопросов по оккупированному Россией Крыму. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Чей Крым? "Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью РФ в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или вы все же считаете ее оккупированной территорией, которую безоговорочно следует вернуть в состав Украины?".

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О каких уступках ради мира речь? "Вы говорили, что вы приложите все усилия для налаживания добрососедских отношений с РФ, для установления мира. Поскольку не мы нападали на РФ, не мы оккупировали часть ее территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду для того, чтобы установить так называемый мир с РФ? Включают ли эти уступки, например, признание законности аннексии Крыма, признания так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины".

Встреча с Путиным в Крыму. "Согласитесь ли вы на встречу с Путиным, если он предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма?"

Блокада Крыма. "Некоторые кандидаты в президенты во время первого тура избирательной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду из Крыма. Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги?"

Крымскотатарская национальная автономия. "Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию - то есть, переформатирование на территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?"

По словам Джемилева, за время предвыборной кампании Зеленский и ряд других кандидатов в президенты не дали ответы на "ряд острых для крымскотатарского народа и других жителей Крыма вопросов". Он попросил "дать на них лаконичные ответы".

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