"Это перегруппировка". В Пентагоне не видят реального отхода войск России от Киева

В Пентагоне не видят реального отхода войск России от Киева. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что Россия заявила о сокращении военной активности под Киевом, однако отчеты указывают – отведено лишь небольшое количество войск.

"Было ли какое-то движение каких-то российских подразделений от Киева за последние сутки или около того? Да. Мы думаем, что да. Небольшое количество. Но мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отход", – сказал Кирби.

По его словам, Россия не смогла захватить Киев, и несмотря на заявления РФ, столицу еще нельзя считать безопасной.

"РФ не удалось выполнить свою задачу по подчинению Украины. Но они все еще могут применять массовую жестокость против страны, в том числе против Киева. Мы видим это даже сегодня по продолжающимся авиаударам по столице", – добавил Кирби.

Спикер Пентагона не исключает, что Россия может начать крупное наступление на другие районы Украины. При этом он признал, что РФ застопорилась на севере и юге – и теперь может сделать приоритетным восточное направление.

В Генштабе ВСУ считают, что Россия не отказалась от идеи окружения Киева и проводит под столицей ротацию.

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Марк Сировой

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