UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Неудачи РФ под Киевом не значат скорой победы, по городам будут бить до конца – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 07:45
Неудачи РФ под Киевом не значат скорой победы, по городам будут бить до конца – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что неудачи армии России под Киевом и переход в оборону под Херсоном не значат скорой победы. Он написал в Facebook, что враг будет бить по городам и столице до конца войны, а на Донбассе "идет грандиозная драка".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни легкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем", – написал он.

По мнению Арестовича, на переговорах с РФ в Стамбуле Украина улучшила свою довоенную позицию, где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся – и это "однозначно будет победа Украины".

"А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта. И по Киеву, в том числе. Мы тоже бьем – и по наступающим и по отходящим. Сильно", – добавил советник главы ОП.

Читайте также: Генштаб: Отвод войск оккупантов от Киева – ротация, от окружения столицы они не отказались

По его словам, у Украины также есть весьма серьезные проблемы, в частности "еще идет грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто, и сражается в тяжелых уличных боях окруженный и наполовину взятый Мариуполь".

Арестович считает, что переговоры никак не замедлят войну и не отменят ее. По его словам, это – отдельная линия, которая готовит мирное соглашение, ведь любая война им заканчивается. "И эта линия идет для нас вверх", – считает советник главы ОП.

По его мнению, до 23 февраля Украина была нейтральной страной без гарантий, а теперь она может получить гарантии, включая "улучшенный аналог пятой статьи НАТО".

Арестович также считает, что РФ не воспользуется переговорами для накопления сил, ведь она переговоры проигрывает, а Украина не снижает интенсивность военных действий, а наоборот наращивает.

  • Вчера в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия, заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Читайте также: Гарантами нашей безопасности будут ведущие армии мира, в том числе "ядерные" – Подоляк

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс киев переговоры Херсон Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 