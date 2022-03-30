Неудачи РФ под Киевом не значат скорой победы, по городам будут бить до конца – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что неудачи армии России под Киевом и переход в оборону под Херсоном не значат скорой победы. Он написал в Facebook, что враг будет бить по городам и столице до конца войны, а на Донбассе "идет грандиозная драка".

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"То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни легкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем", – написал он.

По мнению Арестовича, на переговорах с РФ в Стамбуле Украина улучшила свою довоенную позицию, где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся – и это "однозначно будет победа Украины".

"А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта. И по Киеву, в том числе. Мы тоже бьем – и по наступающим и по отходящим. Сильно", – добавил советник главы ОП.

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По его словам, у Украины также есть весьма серьезные проблемы, в частности "еще идет грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто, и сражается в тяжелых уличных боях окруженный и наполовину взятый Мариуполь".

Арестович считает, что переговоры никак не замедлят войну и не отменят ее. По его словам, это – отдельная линия, которая готовит мирное соглашение, ведь любая война им заканчивается. "И эта линия идет для нас вверх", – считает советник главы ОП.

По его мнению, до 23 февраля Украина была нейтральной страной без гарантий, а теперь она может получить гарантии, включая "улучшенный аналог пятой статьи НАТО".

Арестович также считает, что РФ не воспользуется переговорами для накопления сил, ведь она переговоры проигрывает, а Украина не снижает интенсивность военных действий, а наоборот наращивает.

Вчера в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия, заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

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Марк Сировой

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