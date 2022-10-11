"Это позиция". Кыргызстан отказался от участия в еще одних военных учениях ОДКБ
11.10.2022, 11:30
Учения стран ОДКБ (Иллюстративное фото: Азаттык)
Кыргызстан не будет принимать участия в совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2022", которые запланированы в Таджикистане. Об этом сообщает Азаттык со ссылкой на Минобороны КР.
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Как отмечается, еще несколько дней назад Минобороны КР анонсировал участие кыргызстанских военных в совместных учениях в Таджикистане, но 11 октября заявил об изменении планов.
"Ранее мы планировали участвовать в совместных военных учениях ОДКБ "Рубеж-2022". Но сейчас приняли решение об отказе. Это позиция Кыргызстана", – сообщили в ведомстве.
СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.
- 9 октября Кыргызстан отменил учения российского военного блока ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти на его территории в октябре.
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