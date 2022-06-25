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Это приведет к экстремальным издержкам для ФРГ: Хабек о прекращении поставок газа из РФ

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 17:21
Это приведет к экстремальным издержкам для ФРГ: Хабек о прекращении поставок газа из РФ - Фото
Роберт Хабек (Фото - EPA)

То, что Россия может перекрыть для Германии "газовый кран", всегда было "реальным сценарием", поскольку нанесло бы ФРГ серьезный ущерб и привело бы для ее к экстремальным издержкам. Это заявление министра экономики Германии Роберта Хабека цитирует BILD

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Хабек заявил в эфире телеканала RTL, что "солгал бы, если бы сказал, что я этого не опасаюсь". Он также добавил, что невозможно предсказать "следующий политический шаг Путина".

Ранее он говорил, что "это было всегда ясно, и мы работали последние полгода в соответствии с этим пониманием".

Хабек подчеркивает, что уменьшение поставок газа Россией является "чисто политической мерой".

"Аргумент с техническими проблемами надуманный, речь идет о политических мерах", – сказал он.

Хабек не исключил, что, несмотря на принятые правительством ФРГ меры, счета за газ для немцев могут увеличиться в три раза.

"На Германию катится волна повышения цен, которую фактически уже нельзя удержать", – сказал он.

  • С 13 июня Россия начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки газа в Европу и Германию в частности. С 16 июня его загрузка ограничена 67 млн кубометров в сутки, что на 100 млн ниже показателя мая.
  • 16 июня постоянный представитель РФ в ЕС пригрозил Германии полной остановкой Северного потока.
  • 23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.
  • Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.
  • 24 июня Хабек заявил, что немцы "с большим единством" принимают нынешние высокие цены и инфляцию, потому что "большинство из них очень хорошо понимают, что поставлено на карту".
Сергей Бережной
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Германия поставки газа роберт хабек
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