Это приведет к экстремальным издержкам для ФРГ: Хабек о прекращении поставок газа из РФ

То, что Россия может перекрыть для Германии "газовый кран", всегда было "реальным сценарием", поскольку нанесло бы ФРГ серьезный ущерб и привело бы для ее к экстремальным издержкам. Это заявление министра экономики Германии Роберта Хабека цитирует BILD.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Хабек заявил в эфире телеканала RTL, что "солгал бы, если бы сказал, что я этого не опасаюсь". Он также добавил, что невозможно предсказать "следующий политический шаг Путина".

Ранее он говорил, что "это было всегда ясно, и мы работали последние полгода в соответствии с этим пониманием".

Хабек подчеркивает, что уменьшение поставок газа Россией является "чисто политической мерой".

"Аргумент с техническими проблемами надуманный, речь идет о политических мерах", – сказал он.

Хабек не исключил, что, несмотря на принятые правительством ФРГ меры, счета за газ для немцев могут увеличиться в три раза.

"На Германию катится волна повышения цен, которую фактически уже нельзя удержать", – сказал он.

С 13 июня Россия начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки газа в Европу и Германию в частности. С 16 июня его загрузка ограничена 67 млн кубометров в сутки, что на 100 млн ниже показателя мая.

16 июня постоянный представитель РФ в ЕС пригрозил Германии полной остановкой Северного потока.

23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.

Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.

24 июня Хабек заявил, что немцы "с большим единством" принимают нынешние высокие цены и инфляцию, потому что "большинство из них очень хорошо понимают, что поставлено на карту".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.