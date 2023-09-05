"Это спасло бы ее". Президент Эстонии – за отставку премьера. У ее мужа нашли бизнес в РФ

Президент Эстонии Алар Карис выступил за отставку премьера Каи Каллас на фоне скандала с "российским" бизнесом ее мужа Арво Халлика. Сообщение такого содержания он опубликовал в Facebook.

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"Я бы лично хотел, чтобы глава правительства ушла в отставку. Это бы спасло ее, ее близких, способность правительства функционировать и доверие к сообщениям Эстонии", – написал Карис.

26 августа Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку. Она выразила уверенность, что заручится поддержкой своей партии и двух партнеров по коалиции, если оппозиция попытается вытеснить ее путём вотума доверия.

"Я не планирую уходить в отставку, я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии как премьер-министр", – сказала тогда премьер.

СПРАВКА. Эстония – демократическая унитарная парламентская республика. Президент Карис в большинстве своем играет церемониальную роль, в то же время большинство политических решений и влияния на международную арену остается именно за парламентом. Однако, по мнению эстонских СМИ, заявление президента на фоне скандала с бизнесом Каллас, вероятно, может оказать определенное давление на общество.

Ранее стало известно, что транспортная компания, в которой Халлик владеет миноритарной долей, продолжала грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

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