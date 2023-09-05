"Це б врятувало її". Президент Естонії – за відставку прем'єрки. У її чоловіка знайшли бізнес у РФ
Президент Естонії Алар Каріс виступив за відставку прем'єрки Каї Каллас на тлі скандалу з "російським" бізнесом її чоловіка Арво Халліка. Допис такого вмісту він опублікував у Facebook.
"Я б особисто хотів, щоб глава уряду пішла у відставку. Це врятувало б її, її близьких, здатність уряду функціонувати та довіру до повідомлень Естонії", – написав Каріс.
26 серпня Каллас заявила, що не планує йти у відставку. Вона висловила упевненість, що заручиться підтримкою своєї партії й двох партнерів по коаліції, якщо опозиція спробує витіснити її шляхом вотуму довіри.
"Я не планую йти у відставку, я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії як прем'єр-міністр", — сказала тоді прем'єрка.
- Раніше стало відомо, що транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.
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