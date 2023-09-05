"Це б врятувало її". Президент Естонії – за відставку прем'єрки. У її чоловіка знайшли бізнес у РФ

Президент Естонії Алар Каріс виступив за відставку прем'єрки Каї Каллас на тлі скандалу з "російським" бізнесом її чоловіка Арво Халліка. Допис такого вмісту він опублікував у Facebook.

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"Я б особисто хотів, щоб глава уряду пішла у відставку. Це врятувало б її, її близьких, здатність уряду функціонувати та довіру до повідомлень Естонії", – написав Каріс.

26 серпня Каллас заявила, що не планує йти у відставку. Вона висловила упевненість, що заручиться підтримкою своєї партії й двох партнерів по коаліції, якщо опозиція спробує витіснити її шляхом вотуму довіри.

"Я не планую йти у відставку, я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії як прем'єр-міністр", — сказала тоді прем'єрка.

ДОВІДКА. Естонія є демократичною унітарною парламентською республікою. Президент Каріс здебільшого виконує церемоніальну роль, водночас більшість політичних рішень та впливу на міжнародну арену залишається саме за парламентом. Проте, на думку естонських ЗМІ, заява президента на тлі скандалу з бізнесом Каллас, ймовірно, може створити певний тиск на суспільство.

Раніше стало відомо, що транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.

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