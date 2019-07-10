"Это точка роста новой Украины". Зеленский посетил Чернобыль

Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
В мероприятии также принимает участие министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.
По словам Зеленского, зона отчуждения ЧАЭС будет преобразована в "одну из точек роста новой Украины".
"Первым делом мы создадим "Зеленый коридор" для туристов и уберем условия для коррупции", - заявил президент.
"К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - добавил Зеленский.
Глава государства считает необходимым показать зону отчуждения миру: ученым, экологам, историкам и туристам.
ЕС был основным донором проекта саркофага, выделив на него 431 млн евро. Еще 700 млн евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития. В целом международное сообщество собрало на саркофаг 1,5 млрд евро.
Ранее Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.