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10.07.2019, 16:42

"Это точка роста новой Украины". Зеленский посетил Чернобыль

"Это точка роста новой Украины". Зеленский посетил Чернобыль - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины посетил Чернобыль, приняв участие в открытии нового безопасного саркофага

Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.

В мероприятии также принимает участие министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.

По словам Зеленского, зона отчуждения ЧАЭС будет преобразована в "одну из точек роста новой Украины".

"Первым делом мы создадим "Зеленый коридор" для туристов и уберем условия для коррупции", - заявил президент. 

"К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - добавил Зеленский. 

Глава государства считает необходимым показать зону отчуждения миру: ученым, экологам, историкам и туристам.  

ЕС был основным донором проекта саркофага, выделив на него 431 млн евро. Еще 700 млн евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития. В целом международное сообщество собрало на саркофаг 1,5 млрд евро. 

Ранее Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Теги: Владимир Зеленский, чаэс
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