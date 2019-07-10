"Это точка роста новой Украины". Зеленский посетил Чернобыль

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.

В мероприятии также принимает участие министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.

По словам Зеленского, зона отчуждения ЧАЭС будет преобразована в "одну из точек роста новой Украины".

"Первым делом мы создадим "Зеленый коридор" для туристов и уберем условия для коррупции", - заявил президент.

"К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - добавил Зеленский.

Глава государства считает необходимым показать зону отчуждения миру: ученым, экологам, историкам и туристам.

ЕС был основным донором проекта саркофага, выделив на него 431 млн евро. Еще 700 млн евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития. В целом международное сообщество собрало на саркофаг 1,5 млрд евро.

Ранее Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.