"Это точно игра против Украины". Вениславский прокомментировал идею расформировать ТЦК

Федор Вениславский (Фото: прессслужба ВРУ)

В условиях войны заявлять о необходимости распустить Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, это "точно игра против Украины", считает депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Такое мнение он высказал в интервью NV, комментируя инициативу своих коллег.

Нардеп сказал, что такие заявления парламентариев "по меньшей мере, не продуманы". По его мнению, высказывания по этому поводу вредят национальным интересам Украины.

"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК (есть проблемы, я совершенно их не отрицаю), которое обеспечивает 95-98% выполнения мобилизационных мероприятий, необходимых для пополнения новых резервов", — сказал Вениславский.

Он добавил, что в условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, "заменив их альтернативными формами привлечения граждан в армию, учитывая практику, — это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета".

В то же время Вениславский добавил, что поддерживает рекрутинг. Однако, по его мнению, только после войны Украина должна предложить такие модели, которые будут привлекать в армию граждан, желающих добровольно прийти и служить.

"Но на сегодняшний день, несмотря на то, что мы позволили заниматься рекрутингом с точки зрения законодательных инициатив и законодательного регулирования, он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные мероприятия, которые на сегодняшний день выполняются ТЦК и СП", – констатировал нардеп.

На вопрос о том, можно ли считать роспуск ТЦК во время войны предательством, он сказал, что "однозначно".