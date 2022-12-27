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Это уже не "комары". ВСУ нанесли удар по россиянам на юге, говорят о "вкусных" результатах

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 09:14
Это уже не
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

В ночь на 27 декабря Силы обороны нанесли удары по россиянам, которые находятся на левом берегу Днепра, на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что российские оккупанты продолжают огневой террор правого берега Днепра – обстреливают мирное население и объекты инфраструктуры Херсонской области и Никопольского района.

По ее словам, этой ночью опять работала реактивная и тяжелая артиллерия оккупантов.

"Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа. Они его ощущают. Он достаточно существенный. Сейчас мы еще не можем отчитаться о результатах, но они очень "вкусные", и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары", это уже существеннее", – сказала Гуменюк, вспомнив об атаке "боевых комаров" на Севастополь.

  • За сутки 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили 620 российских оккупантов.

Читайте также: ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем – карта

Наталія Медведєва
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война Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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