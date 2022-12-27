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Армия России потеряла 620 военных за сутки: больше всего – под Бахмутом и Лиманом

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 08:50
Армия России потеряла 620 военных за сутки: больше всего – под Бахмутом и Лиманом - Фото
Уничтоженная техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 российских оккупантов, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие суточные потери армия России понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях. С 24 февраля по 27 декабря армия РФ потеряла:

личного состава ‒ около 103 220 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 3016 (0),

боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7),

артиллерийских систем – 1998 (+2),

РСЗО – 418 (0),

средств ПВО ‒ 212 (0),

самолетов – 283 (0),

вертолетов – 267 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (0),

крылатых ракет ‒ 653 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5),

спецтехники ‒ 179 (+1).

  • 26 декабря президент Зеленский отметил несколько украинских подразделений за уничтожение оккупантов под Лиманом.

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Марко Сировой
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ВСУ убитые потери бахмут армия рф генштаб Лиман войска россии
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