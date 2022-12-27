Армия России потеряла 620 военных за сутки: больше всего – под Бахмутом и Лиманом
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 российских оккупантов, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие суточные потери армия России понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях. С 24 февраля по 27 декабря армия РФ потеряла:
личного состава ‒ около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
танков ‒ 3016 (0),
боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7),
артиллерийских систем – 1998 (+2),
РСЗО – 418 (0),
средств ПВО ‒ 212 (0),
самолетов – 283 (0),
вертолетов – 267 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (0),
крылатых ракет ‒ 653 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5),
спецтехники ‒ 179 (+1).
- 26 декабря президент Зеленский отметил несколько украинских подразделений за уничтожение оккупантов под Лиманом.
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