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Эвакуация 31 марта: Россия согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 10:36
Эвакуация 31 марта: Россия согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя - Фото
Эвакуация (Фото - Кирилл Тимошенко)

На сегодня запланировано три гуманитарных коридора, в том числе в Мариуполь. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Министр рассказала, что ночью было получено сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что Россия подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск.

По маршруту в Мариуполь Украина отправляет 45 автобусов: 28 из них должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в Васильевке, еще 17 автобусов уже выехали из Запорожья.

"Будем делать все возможное, чтобы сегодня автобусы заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города", – сказала министр.

Также на сегодняшний день согласованы еще два гуманитарных коридора:

- доставка гуманитарной помощи и эвакуации людей из Мелитополя;
– проезд колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте, сообщила Верещук.

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Оксана Житнюк
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гуманитарный коридор мариуполь ирина верещук
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